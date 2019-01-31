31 Ocak 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

M. Başakşehir Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık imzaladı

Başakşehirden çifte imza
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 31.01.2019

Medipol , altyapısında yetişen ve ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama, "Kulübümüz, altyapımızdan yetişen ve ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Her iki futbolcuya sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.


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