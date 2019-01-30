30 Ocak 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Arda Turan adliyede!

Arda Turan adliyede!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 Giriş Tarihi: 30.01.2019

Futbolcu ile şarkıcı Berkay arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanacak. Bugün doğum günü olan Arda Turan'ın 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 32. yaşını kutlayan Arda Turan'ın ilk kez görülecek duruşma için adliyeye geldi.

Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıktı! ARDA TURAN VE BERKAY HAKİM KARŞISINA ÇIKTI!

Arda Turan adliyede



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