MAÇ SONUCU l Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti l ÖZET
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Bu sonuçla puanını 41'e yükselten lider Medipol Başakşehir en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2-0 KASIMPAŞA
42' Edin Visca
84' Elia
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
6. dakikada Medipol Başakşehir tehlikeli geldi. Ben Youssef'in kendi yarı sahasında uzaklaştırmak istediği topu araya girerek kontrol eden Clichy, pasını Arda Turan'a verdi. Bu oyuncunun pasıyla tekrar topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Clichy'nin yerden içeri kestiği meşin yuvarlağa Mossoro, penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu. Kaleci Ramazan Köse topu kornere çeldi.
30. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve çizgiye inen Caicara, penaltı noktasına ortasını yaptı. Topu göğsüyle kontrol eden Arda Turan'ın altıpasın önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, araya giren Popov'dan döndü.
39. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasın önünde iyi yükselen Epureanu'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
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