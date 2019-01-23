23 Ocak 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Demba Ba ayrı çalıştı

Başakşehirde Demba Ba ayrı çalıştı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 23.01.2019

, son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın saat 13.00'te deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sonlandırdı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden çalışma geniş alanda oyunla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekipte takıma yeni katılan , ısınma hareketlerinin ardından çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

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