23 Ocak 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Hatay’a geldi

Başakşehir Hatay’a geldi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 Giriş Tarihi: 23.01.2019

Son 16 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan , Hatay’a geldi.

Hatay Havaalanı'na 16.30 sıralarında gelen kafilesi, polis kordonu altında kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Kafile daha sonra konaklayacakları otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Hatayspor ile Medipol Başakşehir, yarın saat 13.00'te Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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