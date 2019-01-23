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Medipol Başakşehir Hatay deplasmanında
Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 Giriş Tarihi: 23.01.2019
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'a konuk olacak.
Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olan Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u eleyerek son 16 turuna yükselmişti.
Hatayspor ise 3. turda Esenler Erokspor, 4. turda Fethiyespor ve 5. turda Gençlerbirliği'ni geçerek son 16 turuna çıkmıştı.
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