23 Ocak 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Hatay deplasmanında

Medipol Başakşehir Hatay deplasmanında
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 Giriş Tarihi: 23.01.2019

, son 16 turu rövanş maçında yarın 1. Lig ekibi Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

İki takım arasında 'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

'na 5. turda dahil olan , 'u eleyerek son 16 turuna yükselmişti.

Hatayspor ise 3. turda Esenler Erokspor, 4. turda Fethiyespor ve 5. turda 'ni geçerek son 16 turuna çıkmıştı.

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