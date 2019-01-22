22 Ocak 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Demba Ba'nın forma numarası belli oldu

Demba Banın forma numarası belli oldu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

'in yeni transferi , turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı giyecek.

Devre arası çalışmaları kapsamında Robinho ve 'yı kadrosuna katan 'in son transferi oldu. Bir dönem ve 'de de top koşturan başarılı futbolcunun Başakşehir'de giyeceği forma numarası da belli oldu. 33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı terletecek.

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