Demba Banın forma numarası belli oldu

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Demba Ba'nın forma numarası belli oldu
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı giyecek.
Devre arası transfer çalışmaları kapsamında Robinho ve Serdar Taşçı'yı kadrosuna katan Medipol Başakşehir'in son transferi Demba Ba oldu. Bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de de top koşturan başarılı futbolcunun Başakşehir'de giyeceği forma numarası da belli oldu. 33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerde 19 numaralı formayı terletecek.
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