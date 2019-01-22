22 Ocak 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Demba Ba Medipol Başakşehir'de!

Demba Ba bombası! Transfer açıklandı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Brezilyalı yıldız golcü Robinho'yu 'dan eden ikinci bombayı patlattı!

Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı. 'ın da gündeminde olan 'yı İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı.

Daha önce Beşiktaş ve Göztepe forması giyen, döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.

kulübü resmi twitter hesabından kısa süre önce merak uyandıran bir paylaşım yapmıştı.

Demba Ba Medipol Başakşehir'de!


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