Brezilyalı yıldız golcü Robinho'yu Sivasspor'dan transfer eden Medipol Başakşehir ikinci bombayı patlattı!

Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Demba Ba'yı İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı.

Daha önce Beşiktaş ve Göztepe forması giyen, transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.



Medipol Başakşehir kulübü resmi twitter hesabından kısa süre önce merak uyandıran bir paylaşım yapmıştı.



