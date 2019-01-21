21 Ocak 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de planlar tuttu

Başakşehirde planlar tuttu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

'in ilk yarısını lider kapatan , ligin 2'nci yarısına deplasmanında 4-2 kazanarak 3 puanla başladı.

'in ilk yarısını lider kapatan , ligin 2'nci yarısına deplasmanında 4-2 kazanarak 3 puanla başladı.
Devre arası kampını iyi geçiren, transferlerini zamanında yapan ve sakat oyuncularının da tam anlamıyla hazır olması turuncu lacivertli takımın elini güçlendirdi. Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısında çok faydalanmadığı 'ın hücumdaki etkili oyunu, ligin ilk yarısından bu yana dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci'nin performansı ve Robinho gibi tecrübeli bir oyuncunun takıma katılmasıyla Trabzonspor deplasmanından 3 puanı 4 golle aldı.

Özellikle Antalya kampında oynanan hazırlık maçında da Trabzonspor karşılaşmasındaki hücum organizasyonunu kullanan teknik direktör , Arda ile Robinho'nun uyumu, İrfan ve kaptan Emre Belözoğlu'nun orta sahadaki pas oyunu ve Visca'nın hücumdaki etkinliği ile sistemini netleştirmiş durumda. Yedek kulübesinde Adebayor ve Elia ikilisiyle farklı bir oyun formatı şansı da bulunan Avcı, rakip kaleye hızlı oyun anlayışı ve daha fazla pas oyunu oynayacak iki farklı oyuncu grubuna da sahip.

ÖNCE KUPA SONRA PAŞA

Medipol Başakşehir, ligde olduğu gibi kupada da iddiasını sürdürüyor. son 16 Turu ilk maçında Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek 2'nci maç öncesi avantajlı skorla deplasmana gidecek. Perşembe günü kupada Hatayspor ile karşılaşacak turuncu lacivertli ekip, pazartesi günü de sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu 'yı ağırlayacak. Ev sahibi olduğu maçlarda daha çok zorlanan turuncu lacivertli kulüp sezonun kritik haftasında hem kupa hem de ligdeki iddiasını ortaya koymak istiyor.

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