20 Ocak 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Lider Medipol Başakşehir, ikinci yarıya galibiyetle başladı

Lider Medipol Başakşehir, ikinci yarıya galibiyetle başladı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 20.01.2019

'in 18. haftasında , 'u deplasmanında 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligde 2 hafta sonra galibiyet elde eden , puanını 38'e yükselterek zirve yarışında önemli bir engeli geride bıraktı.

Konuk takım, aldığı galibiyetle ligde 6 puanlık farkını da koruyarak yoluna devam etti.

, 6 hafta sonra kaybetti

Trabzonspor, ligde 6 hafta sonra mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

En son ligin 12. haftasında Evkur 'a 5-0 mağlup olduktan sonra 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, çıkışını ikinci yarıda sürdüremedi.

Ligin ilk yarısını 2. sırada kapatan ekibi, bu yenilgi sonrası 29 puanla beşinci sıraya gerileyerek zirve yarışında önemli yara aldı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Bordo-mavili taraftarlar, maçtan sonra oyuncuları tribüne çağırarak alkışladı.

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