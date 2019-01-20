Lider Medipol Başakşehir, ikinci yarıya galibiyetle başladı
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u deplasmanında 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ligde 2 hafta sonra galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, puanını 38'e yükselterek zirve yarışında önemli bir engeli geride bıraktı.
Konuk takım, aldığı galibiyetle ligde 6 puanlık farkını da koruyarak yoluna devam etti.
Trabzonspor, 6 hafta sonra kaybetti
Trabzonspor, ligde 6 hafta sonra mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
En son ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olduktan sonra 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, çıkışını ikinci yarıda sürdüremedi.
Ligin ilk yarısını 2. sırada kapatan Karadeniz ekibi, bu yenilgi sonrası 29 puanla beşinci sıraya gerileyerek zirve yarışında önemli yara aldı.
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.
Bordo-mavili taraftarlar, maçtan sonra oyuncuları tribüne çağırarak alkışladı.
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