20 Ocak 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Gael Clichy: En büyük rakibimiz yine biziz!

En büyük rakibimiz yine biziz
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 20.01.2019

'in yıldız futbolcusu , 'u 4-2 yendikleri maç sonrası konuştu.

'in yıldız futbolcusu , 'u 4-2 yendikleri maç sonrası konuştu.

Fransız sol bek şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi oynadık, sadece 11 değil, sonradan giren oyuncular da çok katkıda bulundu. En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum. Gerçek futbolumuzu oynarsak herkesi yenebilecek seviyedeyiz. Üçüncü golü çok erken bulduk ama hemen Trabzonspor'a pozisyon verdik kendi hatamızla ve onları oyuna ortak ettik. Bu yönümüzü geliştirmemiz lazım. Gol atmak ya da asist yapmak benim önceliğim değil. 3 puan mı, gol mü derseniz, 3 puan derim. Bugün gol attığım için mutluyum ama her zaman önceliğim takımın galip gelmesi."

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