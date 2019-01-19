19 Ocak 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 19.01.2019

'in 18. haftasında yarın 'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 oynayarak sürdürdükleri idmanı, reaksiyon çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.


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