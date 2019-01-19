19 Ocak 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Trabzon'a geldi

Medipol Başakşehir Trabzona geldi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 19.01.2019

'in 18?inci haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan lider , Trabzon'a geldi.

?na 18.40 sıralarında gelen kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00?da Medical park Stadı?nda karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Başakşehirle 2020’ye Başakşehirle 2020’ye
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör