Medipol Başakşehir Trabzona geldi

19 Ocak 2019, Cumartesi
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Trabzon Havalimanı?na 18.40 sıralarında gelen Medipol Başakşehir kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
Medipol Başakşehir Trabzon'a geldi
Giriş Tarihi: 19.01.2019
Spor Toto Süper Lig'in 18?inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan lider Medipol Başakşehir, Trabzon'a geldi.
Trabzon Havalimanı?na 18.40 sıralarında gelen Medipol Başakşehir kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00?da Medical park Stadı?nda karşı karşıya gelecek.
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