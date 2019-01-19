Başakşehirle 2020’ye

Turuncu-lacivertliler, Mossoro ve Napoleoni’nin sezon sonunda bitecek kontratlarını uzattı

Kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı ile güçlendiren Süper Lig'in lideri Başakşehir, iç transferde ise Mossoro (35) ve Napoleoni (32) ile anlaştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki oyuncuyla da 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. 2014 yılından beri Başakşehir'de görev yapan Brezilyalı on numara Mossoro bu sezon 14 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. 2016'da Başakşehir'e imza atan İtalya sol kanat Napoleoni ise 15 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.