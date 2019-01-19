19 Ocak 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehirle 2020’ye

Başakşehirle 2020’ye
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 18.01.2019

Turuncu-lacivertliler, Mossoro ve ’nin sezon sonunda bitecek kontratlarını uzattı

Kadrosunu Robinho ve ile güçlendiren 'in lideri , iç transferde ise Mossoro (35) ve (32) ile anlaştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki oyuncuyla da 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. 2014 yılından beri Başakşehir'de görev yapan Brezilyalı on numara Mossoro bu sezon 14 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. 2016'da Başakşehir'e imza atan sol kanat Napoleoni ise 15 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

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