19 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Başakşehirle 2020’ye
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Turuncu-lacivertliler, Mossoro ve Napoleoni’nin sezon sonunda bitecek kontratlarını uzattı
Kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı ile güçlendiren Süper Lig'in lideri Başakşehir, iç transferde ise Mossoro (35) ve Napoleoni (32) ile anlaştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki oyuncuyla da 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. 2014 yılından beri Başakşehir'de görev yapan Brezilyalı on numara Mossoro bu sezon 14 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. 2016'da Başakşehir'e imza atan İtalya sol kanat Napoleoni ise 15 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!