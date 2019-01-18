18 Ocak 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Başakşehirde Trabzonspor maçı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 18.01.2019

, 'in 18. haftasında 20 Ocak Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde, teknik direktör yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması ve 5'e 2 top kapmanın ardından oynanan maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Faruk Çakır ve Riad Bajic'in tedavilerine devam edilirken, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve 'a gidecek.



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