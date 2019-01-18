18 Ocak 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Alkışı hak ediyoruz

Alkışı hak ediyoruz
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 18.01.2019

, ile 5 yıllık imza attı. Başkan , “Karşımızda 100 yıllık çınarlar var. Saygı duyuyoruz ama kulübümüzün de alkışı hak ettiğini düşünüyorum” dedi

lideri 'de, 'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi 5 yıl uzatıldı. İmza törenine, Başkan ile Abdullah Avcı katıldı. Başkan Gümüşdağ törende yaptığı açıklamada, "2014'te kulübün gelecekte vizyonu ve hayalleriyle ilgili bir planlamamız vardı. Bu planlama 5 yıllıktı. 2014- 2019 arasındaki süreçte yaptığımız çalışmalar Başakşehir'i, 5 yılda ülkemizde bir marka, uluslararası alanda da tanınır hale getirdi" dedi.

AVRUPA'DA SES GETİREN BAŞAKŞEHİR

Avcı ve ekibinin kulübe çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Karşımızda 100 yıllık çınarlar var. Hepsine saygı duyuyoruz ama 5 yılda başarı hikayesi oluşturan kulübümüz de alkışı hak ediyor. Amacımız her yıl bu kulübü daha da büyütmek ve taraftarlarla Avrupa'da da ses getiren bir takım olmak. Kendisiyle 5 yıl daha beraber olmak isteğimizi ilettik. Kendisi de bu arzuda olduğunu söyledi. Hocamıza gelecek 5 yıldaki başarılar için şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

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