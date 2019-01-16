16 Ocak 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Robinho’dan zirve mesajı

Robinho’dan zirve mesajı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 15.01.2019

'in yeni transferi Brezilyalı yıldız , şampiyonluk için iddialı konuştu.

, "Takım olarak rüyamız, istediğimiz şey şampiyon olmak. Çok odaklanırsak, çalışırsak kendimizi bu işe adarsak bu rüyayı bu sene gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı
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