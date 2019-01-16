16 Ocak 2019, Çarşamba
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Robinho’dan zirve mesajı
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı yıldız Robinho, şampiyonluk için iddialı konuştu.
Robinho, "Takım olarak rüyamız, istediğimiz şey şampiyon olmak. Çok odaklanırsak, çalışırsak kendimizi bu işe adarsak bu rüyayı bu sene gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı
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