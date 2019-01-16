16 Ocak 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Abdullah Avcı ile sözleşme yeniliyor

Başakşehirden Avcıya yeni sözleşme
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 Giriş Tarihi: 16.01.2019

İstanbul Futbol Kulübünde teknik direktör 'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi 5 yıl uzatılacak.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Avcı için yarın saat 11.00'de 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

Kulüp açıklamasında sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmezken, yeni mukavelenin 5 yıllık olacağı öğrenildi.

Ağustos 2006'da dönemin 1. Lig'inde, eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da göreve getirilen , ilk sezonunda turuncu-lacivertli takımı Süper Lig'e çıkardı. 2011'de A Milli Takım'ın başına getirilen Abdullah Avcı, 2014'te yenilenen yapısıyla İstanbul Başakşehir'in başına geçti.

Medipol Başakşehir'in başında iki dönem görev yapan Avcı, toplam 416 resmi maçta sahaya çıktı. Avcı'nın öğrencileri bu süreçte 190 galibiyet, 116 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.

Abdullah Avcı yönetimindeki turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda 2 kez final oynadı, Süper Lig'de son 4 sezonda ilk 4 içinde yer aldı. İstanbul temsilcisi, bu sezonun ilk yarısını ise en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider kapattı.

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