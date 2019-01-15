15 Ocak 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehirin konuğu Hatayspor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

, son 16 turu ilk maçında yarın 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçı hakem yönetecek.

'na 5. turda dahil olan , 'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Hatayspor ise 3. turda Esenler Erokspor, 4. turda Fethiyespor ve 5. turda 'ni geçerek son 16 turuna çıktı.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Ocak Perşembe günü 'da oynanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Arda Turanın ayrılığını böyle ilan ettiler! Gitmek istedi Arda Turan'ın ayrılığını böyle ilan ettiler! 'Gitmek istedi'
Başakşehirin Antalya kampı Başakşehir'in Antalya kampı
Başakşehir böyle devam ederse şampiyon olur ''Başakşehir böyle devam ederse şampiyon olur''
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör