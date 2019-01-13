13 Ocak 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'in Antalya kampı

Başakşehirin Antalya kampı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 13.01.2019

'de ilk yarıyı lider tamamlayan , ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdürdü.

'in Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör yönetimindeki idmanı oldukça neşeli geçti.

, Adebayor ve Robinho, neşeli hareketleri ile idmana renk kattı.

Salonda çalışan Emre Belözoğlu antrenmanda yer almazken, bir süre takımla idman yapan Gael Clichy de daha sonra bireysel antrenör eşliğinde koşu gerçekleştirdi.

Antrenmanı, kulüp asbaşkanlar Mesut Altan ile Mustafa Saral da takip etti.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Günü tek idmanla tamamlayan Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.



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