Medipol Başakşehir'in Antalya kampı
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.
Medipol Başakşehir'in Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanı oldukça neşeli geçti.
Arda Turan, Adebayor ve Robinho, neşeli hareketleri ile idmana renk kattı.
Salonda çalışan Emre Belözoğlu antrenmanda yer almazken, bir süre takımla idman yapan Gael Clichy de daha sonra bireysel antrenör eşliğinde koşu gerçekleştirdi.
Antrenmanı, kulüp asbaşkanlar Mesut Altan ile Mustafa Saral da takip etti.
Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
Günü tek idmanla tamamlayan Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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