12 Ocak 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Mehmet Aurelio: ''Başakşehir böyle devam ederse şampiyon olur''

Başakşehir böyle devam ederse şampiyon olur
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 12.01.2019

asıllı Türk eski milli futbolcu ve Yeni Çorumspor Teknik Direktörü , 'ın düzenlediği 2'nci FIFEX Endüstrisi Forum ve Fuarı'na katıldı.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan , '' çok güzel organizasyon yaptı. Bütün hocalar buraya geliyor, çok mutluyuz'' dedi.

'in iyi takım kurduğunu ifade eden Aurelio, ''Büyük ihtimalle böyle devam ederlerse şampiyonluk yaşayacaklar'' diye konuştu.

''FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM''

'de istediği sonuçları alamayan ve ilk yarıyı 17'nci sırada tamamlayan 'ye başarılar dileyen Aurelio, ''Şu anda durumları çok iyi değil ama başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.

''TRABZONSPOR'DA ÇOK YETENEKLİ OYUNCULAR VAR''

Aurelio, 'da çok yetenekli oyuncular olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: ''Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Bence kısa zamanda yurt dışına da gidebilirler. Gerçekten Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı çok yetenekli oyuncular.''

''MİLLİ TAKIMA BOL ŞANS DİLİYORUM''

A Milli Takımı'nın şu anda çok iyi gitmediğini ifade eden Mehmet Aurelio, ''Teknik direktörlüğünü Lucescu yapıyor. İnşallah toparlanacaklardır. Bol şanslar diliyorum'' dedi.

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