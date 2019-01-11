11 Ocak 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Lider Başakşehir 2 futbolcuyla yollarını ayırıyor

Lider Başakşehir 2 futbolcuyla yollarını ayırıyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 11.01.2019

, ve ile yollarını ayırıyor.

Kadrosuna son olarak 'dan Robinho'yu katan lider , transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Asistanaliz.com'da yer alan habere göre, ekibinin ve ile yollarını ayıracağı belirtildi. Başakşehir yönetiminin 2 futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları yönünde talimat verdiği ve yaşanan gelişme sonrası oyuncuların arayış içine girdiği kaydedildi.

Öte yandan durumu merak konusu olan Medipol Başakşehir'in bir diğer yıldız ismi Elia'nın ise takımda kalacağı öğrenildi.



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