11 Ocak 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den rahat prova

Başakşehirden rahat prova
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 11.01.2019

, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında ekibi 'ı 3-1 yendi.

hazırlıklarını 'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren , kamp yaptığı otelin sahasında ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede Medipol Başakşehir'in golleri 6. dakikada Caiçara, 33. dakikada ve 71. dakikada Jojic'ten geldi. ADO Den Haag'ın tek golünü ise 70. dakikada Pinas attı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımını sahaya, kalede , savunmada Caiçara, , Epureanu ve Karim Hafez, orta sahada İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro ve ile forvette de Robinho ilk 11'iyle sürdü.

Serdar Taşçı ilk kez forma giydi

Medipol Başakşehir'in yeni transferi , turuncu-lacivertli formayı ilk kez ADO Den Haag karşısında giydi.

Yedekler arasında yer alan Serdar, mücadelenin 70. dakikasında Mert Çelik'in yerine oyuna dahil oldu ve son 20 dakikada mücadele etti.

Turuncu-lacivertli takımın Kukesi ile oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna dahil olan Robinho, bu kez ilk 11'de sahaya çıktı.

İkinci yarıda rakibiyle girdiği bir mücadele sonrasında sakatlanan Bajic oyuna devam edemedi. Bosna Hersekli futbolcu yerini Muhammed Arslantaş'a bıraktı.

Avcı, altyapıdan yetişen 2000 doğumlu Mert Çelik'e ise Kukesi maçının ardından bu karşılaşmada da ilk 11'de şans verdi.

Turuncu-lacivertli takım, ilk hazırlık maçında da Arnavutluk ekibi Kukesi'yi 2-1 mağlup etmişti.

Karşılaşmayı, Medipol Başakşehir'in 'in ikinci yarısının ilk haftasındaki rakibi 'un teknik ekibinden izleyenlerin de olduğu görüldü.

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