Robinho: Bir hayali gerçekleştirmeye geldim

Medipol Başakşehir'in Sivasspor'dan yeni transferi Robinho için basın toplantısı düzenlendi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ imza töreninde yaptığı konuşmada, "Robinho'ya hayallerimizden bahsettik. O da bize gelmek istedi. Bu aileye zirve yarışında katkı sağlayacak. Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geldiğini biliyoruz" dedi.



Robinho ise, "Başakşehir gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamak istiyorum. Başakşehir taraftarına büyük sevinçler yaşatmak istiyorum" sözlerini kullandı





Brezilyalı yıldız ayrıca, "Başakşehir gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bir hayali gerçekleştirmeye geldim. Başakşehir sürekli şampiyonluğa oynadı ancak gerçekleşmedi. Buraya geldiğimde en büyük isteğim şampiyon olma isteğimdi. Hocam ve arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım. Bu aileye geldiğim için çok mutluyum. Buradan, özellikle Sivasspor camiasına ve başkanına çok teşekkür ederim. Ben ve ailem çok güzel karşılandım. Ayrıca taraftarlar tarafından da çok sevildim, çok güzel bir 1 sene geçirdim. Herkese teşekkür ederim. Benim hayatımda en çok sevdiğim şey futbol oynamak, bir an önce futbol oynamak ve arkadaşlarımla tanışmak istiyorum." şeklinde konuştu