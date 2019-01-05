05 Ocak 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Serdar Taşçı Medipol Başakşehir'de

Serdar Taşçı Başakşehirde
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 05.01.2019

İstanbul ekibi, bonservisini elinde bulunduran 31 yaşındaki ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tecrübeli defans oyuncusu 'yı transfer etti. Türk asıllı Alman futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin kulübümüz ve Serdar Taşçı'ya hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Bir hayali gerçekleştirmeye geldim "Bir hayali gerçekleştirmeye geldim"
Başakşehir genç yıldız adayına imzayı attırdı! Başakşehir genç yıldız adayına imzayı attırdı!
Başakşehir genç yıldız adayına imzayı attırdı! Başakşehir genç yıldız adayına imzayı attırdı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör