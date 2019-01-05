İstanbul ekibi, bonservisini elinde bulunduran 31 yaşındaki Serdar Taşçı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tecrübeli defans oyuncusu Serdar Taşçı'yı transfer etti. Türk asıllı Alman futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin kulübümüz ve Serdar Taşçı'ya hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.