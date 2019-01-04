04 Ocak 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Robinho yarın imzalayacak

Robinho yarın imzalayacak
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 04.01.2019

'in yeni transferi için yarın 12.30'da imza töreni düzenlenecek.

Medipol 'in resmi internet sitesinden konuyla ilyili yayınlanan açıklama şu şekilde:

Yeni transferimiz Robson de Souza'nın (Robinho) imza töreni, başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla yarın (5 Ocak) saat 12.30'da stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir.
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