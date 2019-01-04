Medipol Başakşehir'den Muhammet Arslantaş'a profesyonel sözleşme / Muhammet Arslantaş kimdir?
Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan Muhammet Arslantaş ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Antalya kampıyla A takımımızla antrenmanlara başlayacak olan Muhammet Arslantaş'a sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Muhammet Arslantaş kimdir?
27 Ocak 2001 tarihinde Bayburt'ta doğan Muhammet Arslantaş futbola 2012 yılında Trakya Fenerspor'a başladı. 2 sezon burada onadıktan sonra Bucaspor'a transfer olan genç yıldız adayı transfer olduğu Bucaspor'da harika 3 sezon geçirdi ve İstanbul Başakşehir'in yolunu tuttu.
Bucaspor kariyerinde inanılmas istatistikler tutturan genç yıldız adayı Akademi Lİglerinde oynadığı 92 maçta 88 gol attı.
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