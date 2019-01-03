03 Ocak 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Robinho resmen Medipol Başakşehir'de

Robinho resmen Medipol Başakşehirde
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

'un yıldız oyuncusu , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 'e olduğunu duyurdu.

Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde başkan Göksel Gümüşdağ ile Demir Grup Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaşması ve transferini açıklamasının ardından Brezilyalı futbolcu da transferi doğruladı. Kulüpler arasında anlaşma sağlandığı ancak Medipol Başakşehir'in Robinho ile anlaşamadığı iddia edilirken, Robinho'dan bu iddialara yanıt niteliği taşıyan bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle bir video paylaşan Robinho, "Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum İstanbul Başakşehir" ifadelerini kullandı.

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