Medipol Başakşehirde ikinci yarı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve dayanıklılık koşusuyla sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

Sakatlığı sona eren Alparslan Erdem, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.