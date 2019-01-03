Medipol Başakşehirde ikinci yarı hazırlıkları

03 Ocak 2019, Perşembe
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Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 03.01.2019
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve dayanıklılık koşusuyla sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.
Sakatlığı sona eren Alparslan Erdem, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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