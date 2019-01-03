03 Ocak 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları

Medipol Başakşehirde ikinci yarı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 03.01.2019

, 'de hazırlıklarına 'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve dayanıklılık koşusuyla sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

Sakatlığı sona eren Alparslan Erdem, idmanın tamamında takımla çalıştı.

, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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