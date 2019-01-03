03 Ocak 2019, Perşembe
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Isınma koşusuyla başlayan akşam idmanı, teknik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Medipol Başakşehir ikinci devre hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019
Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Isınma koşusuyla başlayan akşam idmanı, teknik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Sakatlığı geçen Alparslan Erdem antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
İstanbul ekibi, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla İstanbul etabındaki çalışmalarını tamamlayacak ve 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya hareket edecek.
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