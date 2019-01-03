03 Ocak 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir ikinci devre hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir ikinci devre hazırlıklarını sürdürdü
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Isınma koşusuyla başlayan akşam idmanı, teknik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Sakatlığı geçen Alparslan Erdem antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

ekibi, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla İstanbul etabındaki çalışmalarını tamamlayacak ve 5 Ocak Cumartesi günü 'ya hareket edecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Medipol Başakşehirde ikinci yarı hazırlıkları Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları
Başakşehir ikinci yarıya hazırlanıyor Başakşehir ikinci yarıya hazırlanıyor
Başakşehir ikinci yarıya hazırlanıyor Başakşehir ikinci yarıya hazırlanıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör