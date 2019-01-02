02 Ocak 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir ikinci yarıya hazırlanıyor

Başakşehir ikinci yarıya hazırlanıyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 02.01.2019

'in ilk yarısını lider olarak kapatan , ligin ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlarken, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Alparslan Erdem antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

İstanbul ekibi, yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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