Başakşehir start veriyor

Süper Lig'de ilk yarının lideri olan Başakşehir, bugün İstanbul'da toplanarak sezonun ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig'de ilk yarının lideri olan Başakşehir, bugün İstanbul'da toplanarak sezonun ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. İstanbul'daki tesislerinde toplanacak turunculacivertliler, buradaki çalışmalarının ardından 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek ve 15 Ocak'a kadar kamp yapacak.