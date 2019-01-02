02 Ocak 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir start veriyor

Başakşehir start veriyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 01.01.2019

'de ilk yarının lideri olan , bugün 'da toplanarak sezonun hazırlıklarına başlayacak.

'de ilk yarının lideri olan , bugün 'da toplanarak sezonun hazırlıklarına başlayacak. İstanbul'daki tesislerinde toplanacak turunculacivertliler, buradaki çalışmalarının ardından 5 Ocak'ta 'ya gidecek ve 15 Ocak'a kadar kamp yapacak.

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