01 Ocak 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir ikinci yarı için toplanıyor

Başakşehir ikinci yarı için toplanıyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 01.01.2019

'in lideri , yarın 'da toplanarak sezonun hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla ilk sırada tamamlayan turuncu-lacivertli takım, 10 günlük iznin ardından hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yarın yapacak.

'daki tesislerinde toplanacak , buradaki çalışmaların ardından 5 Ocak Cumartesi günü 'ya gidecek ve 15 Ocak Salı gününe kadar burada kamp yapacak.

Turuncu-lacivertli takım, Antalya kampında iki de hazırlık maçı oynayacak. 9 Ocak Çarşamba günü Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, 11 Ocak Cuma günü ise 'nın ADO Den Haag ekibine karşı mücadele verecek.

Medipol Başakşehir, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile son 16 turunda oynayacak.



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