Medipol Başakşehir ikinci yarı için toplanıyor

Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla ilk sırada tamamlayan turuncu-lacivertli takım, 10 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yarın yapacak.

İstanbul'daki tesislerinde toplanacak Medipol Başakşehir, buradaki çalışmaların ardından 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gidecek ve 15 Ocak Salı gününe kadar burada kamp yapacak.

Turuncu-lacivertli takım, Antalya kampında iki de hazırlık maçı oynayacak. 9 Ocak Çarşamba günü Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, 11 Ocak Cuma günü ise Hollanda'nın ADO Den Haag ekibine karşı mücadele verecek.

Medipol Başakşehir, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.