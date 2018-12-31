31 Aralık 2018, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'in kamp programı belli oldu

Başakşehirin kamp programı belli oldu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018

'in lideri , sezonun hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertliler, hazırlıkları için 2 Ocak'ta 'daki tesislerinde toplanacak.

İstanbul'daki çalışmaların ardından 5 Ocak Cumartesi günü 'ya gidecek , 15 Ocak Salı gününe kadar burada kamp yapacak.

Turuncu-lacivertli takım, Antalya kampında iki de hazırlık maçı oynayacak. 9 Ocak Çarşamba günü Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, 11 Ocak Cuma günü ise 'nın ADO Den Haag ekibine karşı mücadele verecek.

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