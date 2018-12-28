28 Aralık 2018, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika… Medipol Başakşehir’den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması!

Başakşehir’den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 Giriş Tarihi: 28.12.2018

'de ilk devreyi lider tamamlayan 'de Başkan , çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gümüşdağ, Adebayor'un takımdaki geleceği ve 'in transfer ihtimali hakkında konuştu.

Devre arasının ilk transferini Sivasspor'dan Robinho'yu alarak gerçekleştiren 'de başkan , Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Robinho transferini teknik direktörü 'nın çok istediğini belirten Gümüşdağ, Brezilyalı oyuncunun ardından hücum hattına başka düşünmediklerini belirtti.

Robinho transferinin perde arkasını ve düşüncelerini açıklayan Göksel Gümüşdağ, "Oyuncunun transferi konusunda kulüpler anlaştı. Şimdi Robinho'nun da gelip bizimle anlaşmasını daha sonra da takımla birlikte kampına katılmasını bekliyoruz" dedi.

'ADEBAYOR'UN AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Adebayor'un takımdaki geleceği hakkında da konuşan başkan, 'la da bir buçuk yıllık sözleşmeleri olduğunu hatırlatarak, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Zaman zaman haberler çıkıyor ama ayrılması söz konusu değil" diye konuştu. Medipol Başakşehir Başkanı, Galatasaray'da kendisine kulüp bulması istenen 'le ilgili bir girişimlerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

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