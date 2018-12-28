Son dakika… Medipol Başakşehir’den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi lider tamamlayan Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gümüşdağ, Adebayor'un takımdaki geleceği ve Serdar Aziz'in transfer ihtimali hakkında konuştu.
Devre arasının ilk transferini Sivasspor'dan Robinho'yu alarak gerçekleştiren Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Robinho transferini teknik direktörü Abdullah Avcı'nın çok istediğini belirten Gümüşdağ, Brezilyalı oyuncunun ardından hücum hattına başka transfer düşünmediklerini belirtti.
Robinho transferinin perde arkasını ve düşüncelerini açıklayan Göksel Gümüşdağ, "Oyuncunun transferi konusunda kulüpler anlaştı. Şimdi Robinho'nun da gelip bizimle anlaşmasını daha sonra da takımla birlikte Antalya kampına katılmasını bekliyoruz" dedi.
'ADEBAYOR'UN AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'
Adebayor'un takımdaki geleceği hakkında da konuşan başkan, Emmanuel Adebayor'la da bir buçuk yıllık sözleşmeleri olduğunu hatırlatarak, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Zaman zaman haberler çıkıyor ama ayrılması söz konusu değil" diye konuştu. Medipol Başakşehir Başkanı, Galatasaray'da kendisine kulüp bulması istenen Serdar Aziz'le ilgili bir girişimlerinin olmadığını da sözlerine ekledi.
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