    23 Ekim 2018, Salı

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Başakşehir, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

    Başakşehir, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    ’in 10. haftasında deplasmanına gidecek olan , 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı süren Emre Belözoğlu salonda çalıştı.

    , hazırlıklarını sürdürdü

    Spor Toto 'de 18 puanla 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir, 10. haftada oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun tedavisi devam ederken, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde koştu. İrfan Can Kahveci ve Elia ise dinlenme amaçlı düz koşu yaptı. Antrenman öncesinde bazı futbolcular pingpong masasında ayak tenisi oynadı. Amerikan futbolu topuyla yapılan koordinasyon antrenmanın ardından topla çalışan futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.
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