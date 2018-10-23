23 Ekim 2018, Salı
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Spor Toto Süper Lig'de 18 puanla 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir, 10. haftada oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun tedavisi devam ederken, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde koştu. İrfan Can Kahveci ve Elia ise dinlenme amaçlı düz koşu yaptı. Antrenman öncesinde bazı futbolcular pingpong masasında ayak tenisi oynadı. Amerikan futbolu topuyla yapılan koordinasyon antrenmanın ardından topla çalışan futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.
Başakşehir, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek olan Başakşehir, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı süren Emre Belözoğlu salonda çalıştı.
Başakşehir, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'de 18 puanla 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir, 10. haftada oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun tedavisi devam ederken, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde koştu. İrfan Can Kahveci ve Elia ise dinlenme amaçlı düz koşu yaptı. Antrenman öncesinde bazı futbolcular pingpong masasında ayak tenisi oynadı. Amerikan futbolu topuyla yapılan koordinasyon antrenmanın ardından topla çalışan futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.
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