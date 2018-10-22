    22 Ekim 2018, Pazartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Başakşehir kalesine duvar ördü

    Başakşehir kalesine duvar ördü
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'de oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 4 gol gören , ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunuyor.

    Turuncu-lacivertliler, Avrupa'nın 5 büyük ligi göz önüne alındığında ve 'un ardından bu alanda üçüncü sırada.
    , Spor Toto 'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu topladığı 18 puanla lider 'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler, bu süreçte rakip ağlara 13 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Özellikle son iki sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan ekibi, Teknik Direktör yönetiminde yeni sezonda da zirve mücadelesini sürdürüyor.

    LİGDE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

    Medipol Başakşehir, 9. hafta itibariyle kalesinde gördüğü 4 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımın bu alandaki en yakın takipçileri ise kalesinde 8 gol gören Ankaragücü.
    Başakşehir, yediği 4 golün 2'sini iç saha, 2'sini de dış saha maçlarında gördü. Ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu karşılaşma hariç diğer 3 dış saha mücadelelerinde adeta kalesine duvar ördü. Medipol Başakşehir, evindeki golleri ise 3-1 kazanılan Akhisarspor ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Evkur müsabakalarında yedi.

    SAVUNMADA İSTİKRAR VAR

    Rakiplerine savunmada geçit vermeyen turuncu-lacivertlilerin bu alandaki başarısı defans kurgusunda gösterdiği istikrardan geçiyor. Bu bölgede oldukça az değişiklik yapmaya özen gösteren Abdullah Avcı'nın değişmezleri Epureanu ve Caiçara oldu. Bu iki futbolcu, ligde oynanan 9 karşılaşmanın hepsinde forma giydi. Sol kanatta genellikle Clichy'i tercih eden tecrübeli çalıştırıcı, Fransız oyuncunun sakatlığından dolayı kaçırdığı 4 haftada ise bu mevkide Uğur Uçar'a görev verdi. Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve yeni dönemde formayı Attamah'tan devralan Da Costa da 7 maçta forma giydi.

    AVRUPA'NIN DEVLERİNİ SOLLADI

    Medipol Başakşehir, ağlarında gördüğü 4 golle Manchester City ve Liverpool'un ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen üçüncü takım olarak dikkat çekiyor.
    Avrupa'nın en az gol yiyen takımları 3'er golle ekiplerinden Manchester City ve Liverpool oldu. Bu iki ekibi 4'er golle Medipol Başakşehir ve Serie A temsilcisi Sampdoria takip etti. 'da beşinci sırada yer alan 5, Ligue 1 lideri Paris Saint-Germian ise rakiplerinden 6 gol yedi. 'da da , , ve Mainz kalesinde 8 gol gördü.

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