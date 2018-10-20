    20 Ekim 2018, Cumartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

    Başakşehir sahasında Kayserisporu tek golle geçti
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    'in 9. hafta mücadelesinde , 'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

    4. dakikada gole çok yaklaştı. Mahmut Tekdemir'den topu kapan Mensah, ceza yayı içinde yerden şutunu çekerken, top az farkla yandan auta çıktı.

    6. dakikada gelişen atağında, Visca sağ kanattan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun arka direkteki Elia'ya attığı pasta savunma son anda topu kornere gönderdi.

    40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, son çizgiye indi ve arka direğe ortasını yaptı. Topun gelişine vuran Mossoro, fileleri havalandırdı: 1-0.

    Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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