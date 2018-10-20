Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
4. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Mahmut Tekdemir'den topu kapan Mensah, ceza yayı içinde yerden şutunu çekerken, top az farkla yandan auta çıktı.
6. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Visca sağ kanattan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun arka direkteki Elia'ya attığı pasta savunma son anda topu kornere gönderdi.
40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, son çizgiye indi ve arka direğe ortasını yaptı. Topun gelişine vuran Mossoro, fileleri havalandırdı: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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