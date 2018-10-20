    20 Ekim 2018, Cumartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk ediyor

    Başakşehirin ilk 11i belli oldu! Arda Turan...
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 20.10.2018

    'in 9. hafta mücadelesinde , 'u konuk edecek.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Ligdeki ilk 8 maçında 15 puan toplayan , 'ın averajla üstünde 2. sırada yer alıyor.

    İlk 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan ise 9 puana sahip.

    İLK 11'LER

    BAŞAKŞEHİR: , Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

    KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Kana Bıyık, Sapunaru, , Mensah, Bilal, Varela, Chery,


    ARDA TURAN'IN CEZASI BİTTİ

    Medipol Başakşehir'de, 'ın geçtiğimiz sezondan süregelen 10 maçlık cezası sona erdi. Arda, teknik direktör 'nın forma vermesi halinde bu mücadelede görev yapabilecek.

    Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Emre Belözoğlu ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.

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