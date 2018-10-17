17 Ekim 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Medipol Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın şut çalışması ile sona erdiği belirtildi.
Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!