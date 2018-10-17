    17 Ekim 2018, Çarşamba

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Medipol Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanın koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın şut çalışması ile sona erdiği belirtildi.

    Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

    , maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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