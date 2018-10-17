    17 Ekim 2018, Çarşamba

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Barcelona'dan Arda Turan yorumu

    Barcelonadan Arda Turan yorumu
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Katalan ekibinin basın sözcüsü , 'in yaşanan olaylar nedeniyle 2.5 milyon tl para cezasına çarptırdığı yıldız futbolcuyla ilgili konuştu.

    beIN Sports'un haberine göre Vives, bordo mavililerin 2019 yazında hazırlık kampının ve 'de yapılacağının açıklandığı basın toplantısında hakkındaki bir soruyu yanıtladı.

    , "Yaşananlar üzücü. Konuyla ilgili 'den gelen haberler hoş değil. Arda yakından tanıdığımız, dostça ilişkimizin olduğu bir futbolcumuz. Süreci takip ediyoruz ancak bu olayla ilgili herhangi bir ek yorum yapmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

    Geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir ile 2.5 sezonluk kiralık anlaşma imzalayan 31 yaşındaki futbolcunun, ile olan kontratı 2020 haziran ayında sona eriyor.

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