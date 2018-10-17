    17 Ekim 2018, Çarşamba

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    "Arda Turan'a Çin yolları görünüyor"

    İşte Arda Turanın yeni adresi!
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Spor yazarı duayen gazeteci bugünkü yazısında 'ın devr arasında 'e olabileceğini işaret etti.

    , başkanı 'ın devre arasını beklediğini ve Arda'nın ara döneminde 'e gönderilmek istendiğini yazdı.

    Milliyet'teki bugünkü bugünkü yazısındaki o kısım;

    Başakşehir Spor Kulübü, kuruluşundan beri en kritik dönemi yaşıyor.
    yok. Kimseyle kavgaları yok. , Financial ilkeleri, CAS, gibi kurumlarla alıp veremediği de yok.
    Sadece Arda için hiç de hak etmedikleri büyük sıkıntıları var.
    Pazartesi akşamı yaptıkları olağanüstü yönetim kurulu toplantısından sonra Arda'ya 2,5 milyon TL ceza verdiklerini açıkladılar. Karar ve yaptırım hakları saklı.
    İsteseler, kiralık filan demeden, 'dan aldığı cezaya dayanarak sözleşmesini feshedebilirlerdi. Bu soruyu Başkan Göksel Gümüşdağ'a sordum: "Böyle bir uygulama yaparsak, onu uçurumdan aşağı atıp öldürmüş olabiliriz" dedi. Sonradan açıkladıkları karar da bu yaptırımın şimdilik uygulanmadığını gösteriyor.
    Göksel Gümüşdağ sabırsızlıkla yılbaşını bekliyor.
    Marco Polo gibi... 'a da galiba Çin yolları görünüyor.

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