    16 Ekim 2018, Salı

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza!

    Başakşehirden Arda Turana rekor ceza!
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    Medipol , geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı olaylar sebebiyle cusu 'a 2.5 milyon ceza verdi.

    Medipol 'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30'da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz 'la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

    maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında cumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

    Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.

    Saygılarımızla

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü"

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