    15 Ekim 2018, Pazartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları

    Başakşehir Kayserispor maçına konsantre oldu
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 15.10.2018

    , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, futbolcular ısınma ile başlayan antrenmanda bir süre pas ve 5'e 2 çalışması yaptı.

    İdman, dar alan oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

    , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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