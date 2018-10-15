    15 Ekim 2018, Pazartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Başakşehir'den Arda Turan açıklaması

    Başakşehirden Arda Turan açıklaması
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 15.10.2018

    ekiplerinden , bu akşam -Berkay Şahin kavgası ile ilgili açıklama yapacağını açıkladı.

    , ile ilgili sessizliğini bozdu. Başakşehir Yönetim Kurulu bu akşam 19.30'da gündemle ilgili bir toplantı gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklama ise yarın gün içerisinde yazılı olarak yapılacak.
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