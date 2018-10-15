Başakşehirden Arda Turan açıklaması

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Başakşehir'den Arda Turan açıklaması
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, bu akşam Arda Turan-Berkay Şahin kavgası ile ilgili açıklama yapacağını açıkladı.
Medipol Başakşehir, Arda Turan ile ilgili sessizliğini bozdu. Başakşehir Yönetim Kurulu bu akşam 19.30'da gündemle ilgili bir toplantı gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili açıklama ise yarın gün içerisinde yazılı olarak yapılacak.
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