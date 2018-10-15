Arda Turan için iddianame hazırlandı! Hapis istemi...

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilgili savcılık soruşturmasını tamamladı. Savcılık, hem Arda Turan hem de şarkıcı Berkay hakkında iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca soruşturma tamamlandı. Savcılık, Arda Turan hakkında "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 12.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Berkay hakkındaki "Tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi.



Savcılık, Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan olayın tüm tanıklarını emniyet güçleri aracılığıyla dinledi. Arda Turan ve Berkay Şahin'in ifadelerinin iki kez alındığı öğrenildi. Dosya, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederse Arda Turan ve Berkay Şahin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

Son dönemde futbolundan çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Arda Turan, kavgaya karıştı. Bu sezon devam eden cezası nedeniyle Süper Lig'de ilk 8 haftada forma giymeyen Arda, gece kulübünde olay çıkardı. Milli futbolcunun arkadaşlarıyla birlikte gittiği eğlence mekanında şarkıcı Berkay'ın eşine laf attığı iddia edilirken, daha sonra ortamın gerildiği belirtildi. Berkay'ın bu durumu öğrendikten sonra konuşmak istediği 31 yaşındaki futbolcudan yumruk yediği ve burnunun kırıldığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırılırken, gecenin ilerleyen saatlerinde yeni bir gelişme yaşandığı ifade edildi. Arda'nın yanına silah alıp, hastaneye gittiği ve Berkay'a, "Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanın" dediiği öne sürüldü.

"ARDA TURAN'IN FUTBOL HAYATI BİTEBİLİR"

Arda'nın işlediği suçların cezasının alt sınırı 3, üst sınırı 10 yıl. Müştekiler şikayetlerini geri çekerse yıldız oyuncunun meslek hayatını devam ettirmesinin önünde engel yok. Aksi halde risk büyük.

Avukat Ali Asker Şanlı, Arda'nın işlediği suçlar ve öngörülen cezaları hakkında Akşam Gazetesi'ne şu açıklamayı yaptı: Burada 4 suçtan söz edebiliriz. Basit taciz TCK 105-1'de düzenleniyor. Cezası 3 aydan, 2 yıla kadar. Kasten yaralama TCK 86-1'de, cezası 1 ila 3 yıl arasında. Tehdit suçu da 106-1'de düzenleniyor ve 6 aydan 2 yıla kadar ceza öngörülüyor. Ancak silahla yapılmış bir tehdit varsa bu kez öngörülen ceza 2-5 yıl arasında. Bu suçların hepsi de mağdurların şikayetine tabi suçlar kapsamında. Arda'nın hastaneye silahla gelmesi 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na giriyor. Onun cezası da 1-3 yıl arasında. Ancak burada ilk kez silah yakalatmışsa para cezası alması yüksek ihtimal. Meskun mahalde silah kullanmanın cezası da yine para cezası. Mağdurlar şikayetini geri alırsa Arda'nın 2 yıldan fazla ceza alma ihtimali yok. Hastaneye silahlı tehdit amacıyla gelip gelmediği çok önemli. Toplamda cezaların alt sınırı 3, üst sınırı 10 yıl olarak görülüyor. Ancak şikayetler geri çekilirse bu ölçüde bir ceza almaz."