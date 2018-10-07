07 Ekim 2018, Pazar
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VAR bozuldu, Başakşehir'in golü iptal oldu!
Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın 80. dakikasında VAR sistemi bozuldu. Başakşehir'in 82'de attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, VAR sisteminde görüntü izlenemedi. Sistem 85. dakikada yeniden düzeldi.
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede VAR sistemi arızalandı. Karşılaşmada dakikalar 80'i gösterirken arızalanan VAR sistemi, 5 dakika sonra, 85. dakikada düzeldi. Ancak ne olduysa bu 5 dakika içinde oldu. Başakşehir 82. dakikada sağ kanattan Visca ile geldi. Boşnak futbolcunun pasında bomboş pozisyondaki Elia topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem bu pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı. Başakşehir'li futbolcuların itirazı sonrasında hakem Ali Palabıyık, VAR merkeziyle kulaklık yoluyla irtibat kurdu. Ancak VAR sisteminin arıza yapması nedeniyle pozisyonun tekrarı izlenemedi ve Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Golden 3 dakika sonra, 85. dakikada VAR sistemi yeniden çalıştı.
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