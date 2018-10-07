    07 Ekim 2018, Pazar

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Elia'dan hakemlere flaş tepki! Golümü çaldılar...

    Eliadan hakemlere flaş tepki! Golümü çaldılar...
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    'in 8'inci haftasında ile 0-0 berabere kalırken, Başakşehirli cu mücadelenin ardından hakemlere tepki gösterdi.

    Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan , mücadelenin 82'nci dakikasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili olarak, "Yemin ederim bunun la ilgisi yok. çaldılar" ifadelerini kullandı.

    Elia'nın paylaşımı şöyle

    Eljero Elia: "Yemin ederim bunun futbolla alakası yok. Benim golümü çaldılar"

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