Eliadan hakemlere flaş tepki! Golümü çaldılar...

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Elia, mücadelenin 82'nci dakikasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili olarak, "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Golümü çaldılar" ifadelerini kullandı.

Elia'nın paylaşımı şöyle

Eljero Elia: "Yemin ederim bunun futbolla alakası yok. Benim golümü çaldılar"