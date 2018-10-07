Eliadan hakemlere flaş tepki! Golümü çaldılar...

07 Ekim 2018, Pazar
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Elia'dan hakemlere flaş tepki! Golümü çaldılar...
Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kalırken, Başakşehirli futbolcu Elia mücadelenin ardından hakemlere tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Elia, mücadelenin 82'nci dakikasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili olarak, "Yemin ederim bunun futbolla ilgisi yok. Golümü çaldılar" ifadelerini kullandı.
Elia'nın paylaşımı şöyle
Eljero Elia: "Yemin ederim bunun futbolla alakası yok. Benim golümü çaldılar"
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