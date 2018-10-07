Elia 2 hafta sonra kadroya döndü
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosunda 1 değişikliğe gitti.
Avcı, Kerim Frei'ın yerine sakatlığı geçen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni'ye ilk 11'de şans verdi.
Deneyimli teknik adam Kadıköy deplasmanında takımını sahaya, Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Napoleoni ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya sürdü.
- Emre Belözoğlu yetişmedi
Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
İki maçlık cezası sona eren ve geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre, bu hafta da takımını yalnız bıraktı.
Abdullah Avcı'nın ekibinde, cezası süren Arda Turan ile tedavisi devam eden Alparslan Erdem bu mücadelede yer alamadı.
- Elia 2 hafta sonra kadroya döndü
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı nedeniyle Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında kadroda bulunmayan Hollandalı futbolcu Eljero Elia, Fenerbahçe mücadelesinin kadrosuna alındı.
Elia, son olarak Medipol Başakşehir'in Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Bu karşılaşmanın 61. dakikasında sakatlanan Elia yerini Soner Aydoğdu'ya bırakmıştı.
Medipol Başakşehir, Elia'nın kadroda olmadığı son iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.
- Medipol Başakşehir taraftarı yalnız bırakmadı
Turuncu-lacivertli ekibi, Fenerbahçe deplasmanında taraftarları yalnız bırakmadı.
Yaklaşık 400'e yakın Medipol Başakşehir taraftarı, takımlarına destek vermek için Ülker Stadı'nda geldi.
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