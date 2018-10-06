    06 Ekim 2018, Cumartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Medipol Başakşehir, Fenerbahçe müsabakasına hazır

    Başakşehir, Fenerbahçe maçına hazır
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    , 'in 8. haftasında yarın rakip sahada ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre maçı öncesi son idman, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

    Teknik direktör yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.

    , Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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