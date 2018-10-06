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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe müsabakasına hazır
Giriş Tarihi: 06.10.2018
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın rakip sahada Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe maçı öncesi son idman, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
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